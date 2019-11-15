Разумков просить зібратися оборонний Комітет Ради через вибухи у Балаклії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки провести засідання через вибухи, що сталися на військових складах в Балаклії. Там через детонацію снарядів загинули двоє військових.

Разумков під час засідання парламенту 15 листопада наголосив, що вибухи в Балаклії – серйозна ситуація і її треба дослідити.

Основне: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі: фото, відео

Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання,

– сказав він.

Водночас заступник голови оборонного комітету Юрій Мисягін у коментарі журналістам 24 каналу сказав, що комітет збирався на засідання о 16 годині. Проте, питання вибухів на військових складах у балаклії там поки не розглядали.

Що відомо про вибухи у Балаклії?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації боєприпасів загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення. Їх доправили у лікарні.



У Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.



За словами військового експерта Юрія Бутусова, військові складали боєприпаси на спеціальному майданчику для утилізації. Однак через перевантаження один із снарядів вибухнув, а вже цей вибух спричинив пожежу та інші вибухи, через які й загинули люди.

Вибухи в Балаклії – не вперше: що відомо про попередні

Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.