19:34
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Разумков просить зібратися оборонний Комітет Ради через вибухи у Балаклії

      128 Читать новость на русском
      Разумков закликав оборонний комітет зібратися через вибухи в Балаклії / interfax.com.ua

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки провести засідання через вибухи, що сталися на військових складах в Балаклії. Там через детонацію снарядів загинули двоє військових.

      Разумков під час засідання парламенту 15 листопада наголосив, що вибухи в Балаклії – серйозна ситуація і її треба дослідити.

      Основне: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі: фото, відео

      Це дійсно серйозна ситуація. Тому я звертаюся до народних депутатів України, представників Комітету з питань оборони зібратися та провести засідання,
      – сказав він.

      Водночас заступник голови оборонного комітету Юрій Мисягін у коментарі журналістам 24 каналу сказав, що комітет збирався на засідання о 16 годині. Проте, питання вибухів на військових складах у балаклії там поки не розглядали.

      Що відомо про вибухи у Балаклії?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації боєприпасів загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення. Їх доправили у лікарні.

      У Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      За словами військового експерта Юрія Бутусова, військові складали боєприпаси на спеціальному майданчику для утилізації. Однак через перевантаження один із снарядів вибухнув, а вже цей вибух спричинив пожежу та інші вибухи, через які й загинули люди.

      Вибухи в Балаклії – не вперше: що відомо про попередні

      Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.

      У якій сукні буде представляти Україну Маргарита Паша на "Міс Світу 2019": фото
      сьогодні
      7453
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії Новини політики Надзвичайні ситуації Верховна Рада Дмитро Разумков Вибух
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сьогодні , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 627
      Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      сьогодні , 18:30 Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      Сергій Фурса 169
      Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      сьогодні , 18:00 Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      193
      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      сьогодні , 17:45 Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      Анна Брикова 6385
      Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      сьогодні , 17:05 Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      Ірина Юрковська 2703
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук