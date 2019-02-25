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      В Бангладеш неизвестный со стрельбой пытался захватить пассажирский самолет

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      Пассажирский лайнер со 142 пассажирами на борту пытались захватить в Бангладеш
      Пассажирский лайнер со 142 пассажирами на борту пытались захватить в Бангладеш / Biman Bangladesh Airlines

      Вооруженный мужчина попытался захватить пассажирский самолет рейса BG147 Дакка-Дубай, на борту которого находились 142 пассажира. Мужчина проник в кабину пилота во время дозаправки самолета авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в аэропорту "Шах Аманат".

      Служба безопасности аэропорта окружила судно и начала переговоры с похитителем. Тот требовал, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром страны шейхом Хасина.

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      Отмечается, что всех пассажиров успешно эвакуировали в ходе переговоров. Злоумышленник некоторое время оставался в самолете. По требованию добровольно сдаться мужчина открыл стрельбу в сторону силовиков. Телеканал bdnews24 сообщил, что полеты в аэропорту "Шах Аманат" на время операции были прекращены. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

      Нам известно, что вооруженный мужчина выхватил пистолет и приставил к голове пилота. Но все пассажиры были высажены. Пилот в том числе,
      – сообщил министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль.

      Издание BBC сообщило, что сначала силовики пытались арестовать злоумышленника, однако после того, как он открыл огонь в сторону спецназовцев его ликвидировали.

      Известно, что мужчине, который предпринял попытку захвата самолета – 25 лет. Комментируя инцидент силовики предположили, что у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

      Бангладеш, Авіація, зброя
      Всех пассажиров и экипаж удалось эвакуировать // twitter.com/sidhant

      Бангладеш, авіація, зброя
      В ходе переговоров мужчина открыл стрельбу // twitter.com/sidhant

      Бангладеш, авіація, стрілянина
      После нескольких попыток арестовать злоумышленника силовики застрелили его // BBC
       

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      Источник: 24 Канал
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