У Бангладеш невідомий зі стріляниною намагався захопити пасажирський літак

Озброєний чоловік спробував захопити пасажирський літак рейсу BG147 Дакка-Дубай, на борту якого перебували 142 пасажири. Чоловік проник у кабіну пілота під час дозаправки літака авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines в аеропорту "Шах Аманат".

Служба безпеки аеропорту оточила судно і почала переговори з викрадачем. Той вимагав, щоб йому дали поговорити з прем'єр-міністром країни Шейхом Хасіном.

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Зазначається, що усіх пасажирів успішно евакуювали в ході переговорів. Зловмисник деякий час залишався в літаку. На вимогу добровільно здатися чоловік відкрив стрілянину в сторону силовиків. Телеканал bdnews24 повідомив, що польоти в аеропорту "Шах Аманат" на час операції були припинені. Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав.

Нам відомо, що озброєний чоловік вихопив пістолет і приставив до голови пілота. Але всі пасажири були висаджені. Пілот в тому числі,

– повідомив міністр внутрішніх справ Асадуззаман Хан Камаль.

Видання BBC повідомило, що спершу силовики намагалися заарештувати зловмисника, однак після того, як він відкрив вогонь в сторону спецпризначенців його ліквідували.

Відомо, що чоловіку, який здійснив спробу захоплення літака – 25 років. Коментуючи інцидент силовики припустили, що чоловік міг мати проблеми з психічним здоров'ям.



Усіх пасажирів та екіпаж вдалося евакуювати // twitter.com/sidhant



В ході переговорів чоловік відкрив стрілянину // twitter.com/sidhant