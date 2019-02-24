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      Небезпечний маневр винищувача з Росії біля шведського літака: МЗС країни дало відповідь

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      Швеція викликала "на килим" посла Росії через інцидент із Су-27
      Швеція викликала "на килим" посла Росії через інцидент із Су-27 / Фото з відкритих джерел

      МЗС Швеції стурбоване небезпечним інцидентом у повітрі за участю літака російських повітряних сил. Там чекають посла Росії у країні із поясненнями.

      Про це повідомляє шведське видання The Lokal.

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      24 канал писав, що російський винищувач SU27 небезпечно наблизився до шведського літака розвідки у небі над Балтією. Так, військовий літак ВПС Росії  пролетів біля шведського авіасудна на відстані меншій, аніж 20 метрів.

      МЗС вважає цей інцидент серйозним. Російський літак діяв непрофесійно і провокаційно, ставлячи під загрозу безпеку польотів, –заявила представник Міністерства закордонних справ Діана Кудхайб.

      Зазначимо, що російські літаки регулярно дозволяють собі схожі порушення у міжнародному повітряному просторі. 

      ЗУХВАЛІ ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ:
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини Росії Швеція авіація
      Джерело: 24 Канал
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