Опасный маневр истребителя из России возле шведского самолета: МИД страны дал ответ

МИД Швеции обеспокоен опасным инцидентом в воздухе с участием самолета российских воздушных сил. Там ждут посла России в стране с пояснениями.

Об этом сообщает шведское издание The Lokal.

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24 канал писал, что российский SU27 истребитель опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтией. Так, военный самолет ВВС России пролетел возле шведского на расстоянии меньшем, чем 20 метров.

МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал непрофессионально и провокационно, ставя под угрозу безопасность полетов, заявила представитель Министерства иностранных дел Диана Кудхайб.

Отметим, что российские самолеты регулярно позволяют себе подобные нарушения в международном воздушном пространстве.