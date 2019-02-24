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      Опасный маневр истребителя из России возле шведского самолета: МИД страны дал ответ

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      Швеция вызвала на ковер посла России из-за инцидента с Су-27
      Швеция вызвала на ковер посла России из-за инцидента с Су-27 / Фото из открытых источников

      МИД Швеции обеспокоен опасным инцидентом в воздухе с участием самолета российских воздушных сил. Там ждут посла России в стране с пояснениями.

      Об этом сообщает шведское издание The Lokal.

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      24 канал писал, что российский SU27 истребитель опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтией. Так, военный самолет ВВС России пролетел возле шведского на расстоянии меньшем, чем 20 метров.

      МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал непрофессионально и провокационно, ставя под угрозу безопасность полетов, заявила представитель Министерства иностранных дел Диана Кудхайб.

      Отметим, что российские самолеты регулярно позволяют себе подобные нарушения в международном воздушном пространстве.

      ДЕРЗКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
       
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      Теги: авиация Швеция Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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