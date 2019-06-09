16:17
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      В Бангладеш задержали 6 украинцев: что известно

      63 Читати новину українською
      Дакка – столица Бангладеш
      Дакка – столица Бангладеш / Wikiway

      Шестерых граждан Украины в Бангладеш арестовали местные правоохранительные органы. Их обвиняют в мошенничестве.

      Украинцы якобы неоднократно несанкционированно снимали наличные из банкомата банка Dutch-Bangla Bank в Дакке 31 мая. Впоследствии полиция задержала одного из них во время снятия денег в другом банкомате, расположенном в центральном районе столицы. После этого в Бангладеш задержали еще 5 граждан Украины по аналогичному подозрению. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Сегодня".

      Читайте также: В Бангладеш заживо сожгли молодую девушку: 16 подозреваемым грозит смертная казнь

      Так, 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток. Задержанными оказались 20-летний Денис Витомский, 19-летний Назарий Вознюк, 37-летний Владимир Трещинский, 33-летний Сергей Украинец, 46-летний Олег Шевчук и 37-летний Валентин Соколовский.


      По центру – задержанные в Бангладеш украинцы

      Арест украинцев уже подтвердил украинский дипломат Василий Кирилич.

      Наш консул уже обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве страны в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения учреждения содержания граждан Украины,
      – написал он в Twitter.

      Сейчас посольство Украины в Индии поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными, дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии.

       

      blog_ava
      День друзей 2019: лучшие картинки-поздравления
      сегодня
      1668
      Теги: МИД Украины Мошенничество Бангладеш
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сегодня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 1452
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 418
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 957
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      725
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      Блог Соцмережі 1332
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук