В Бангладеш задержали 6 украинцев: что известно

Шестерых граждан Украины в Бангладеш арестовали местные правоохранительные органы. Их обвиняют в мошенничестве.

Украинцы якобы неоднократно несанкционированно снимали наличные из банкомата банка Dutch-Bangla Bank в Дакке 31 мая. Впоследствии полиция задержала одного из них во время снятия денег в другом банкомате, расположенном в центральном районе столицы. После этого в Бангладеш задержали еще 5 граждан Украины по аналогичному подозрению. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Сегодня".

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Так, 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток. Задержанными оказались 20-летний Денис Витомский, 19-летний Назарий Вознюк, 37-летний Владимир Трещинский, 33-летний Сергей Украинец, 46-летний Олег Шевчук и 37-летний Валентин Соколовский.



По центру – задержанные в Бангладеш украинцы

Арест украинцев уже подтвердил украинский дипломат Василий Кирилич.

Наш консул уже обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве страны в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения учреждения содержания граждан Украины,

– написал он в Twitter.

Сейчас посольство Украины в Индии поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными, дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии.