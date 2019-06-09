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      У Бангладеш затримали 6 українців: що відомо

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      Дакка – столиця Бангладеш
      Дакка – столиця Бангладеш / Wikiway

      Шістьох громадян України у Бангладеш арештували місцеві правоохоронні органи. Їх звинувачують у шахрайстві.

      Українці начебто неодноразово несанкціоновано знімали готівку із банкомата банку Dutch-Bangla Bank у Дацці 31 травня. Згодом поліція затримала одного із них під зняття грошей в іншому банкоматі, розташованому в центральному районі столиці. Після цього у Бангладеш затримали ще 5 громадян України за аналогічною підозрою. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Сегодня".

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      Так, 3 червня суд заарештував шістьох українців на три доби. Затриманими виявилися 20-річний Денис Вітомський, 19-річний Назарій Вознюк, 37-річний Володимир Тріщинський, 33-річний Сергій Українець, 46-річний Олег Шевчук і 37-річний Валентин Соколовський.


      По центру – затримані в Бангладеш українці

      Арешт українців вже підтвердив український дипломат Василь Кирилич.

      Наш консул вже звернувся до МЗС Бангладеш, завтра проведе зустріч у посольстві країни в Делі і готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України,
      – написав він у Twitter.

      Наразі посольство України в Індії підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними, справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії.

       

      blog_ava
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      Теги: Бангладеш Шахрайство МЗС України
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