В Барселоне из-за возможного теракта полиция усилила меры безопасности
Полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на рождественские праздники.
Об этом сообщает El Pais.
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Известно, что Госдеп посоветовал хранить повышенную бдительность в районе Лас Рамблас в Барселоне на Рождество и Новый год.
Террористы могут атаковать почти или полностью внезапно, нацеливаясь на туристические локации, транспортные хабы и другие общественные места,
– написано в рекомендациях Госдепа.
Кроме того, после получения этой информации, полиция Каталонии начала операцию по поиску выходца из Марокко, который уже нападал на представителей полиции Испании.
В частности, полиция проводит усиленные проверки грузовиков и микроавтобусов в центре Барселоны. Кроме того, правоохранители следит за компаниями, которые сдают транспорт в аренду, чтобы выследить подозреваемого. Известно, что региональная полиция увеличила свое присутствие в туристических районах Барселоны.
Ранее 24 канал сообщал, что в Германии полиция разыскивает 4 предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта. Они, возможно, планируют теракты.