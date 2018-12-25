В Барселоне из-за возможного теракта полиция усилила меры безопасности

Полиция Каталонии усилила меры безопасности после предупреждения Госдепартамента США о возможности теракта в Барселоне на рождественские праздники.

Об этом сообщает El Pais.

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Известно, что Госдеп посоветовал хранить повышенную бдительность в районе Лас Рамблас в Барселоне на Рождество и Новый год.

Террористы могут атаковать почти или полностью внезапно, нацеливаясь на туристические локации, транспортные хабы и другие общественные места,

– написано в рекомендациях Госдепа.

Кроме того, после получения этой информации, полиция Каталонии начала операцию по поиску выходца из Марокко, который уже нападал на представителей полиции Испании.

В частности, полиция проводит усиленные проверки грузовиков и микроавтобусов в центре Барселоны. Кроме того, правоохранители следит за компаниями, которые сдают транспорт в аренду, чтобы выследить подозреваемого. Известно, что региональная полиция увеличила свое присутствие в туристических районах Барселоны.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) December 23, 2018

Ранее 24 канал сообщал, что в Германии полиция разыскивает 4 предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта. Они, возможно, планируют теракты.