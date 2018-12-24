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      Тысячи украинцев хотят отпраздновать зимние праздники в Египте: насколько там безопасно

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      Часть украинцев выбирает страны, где стоит отметить Новый год. Одним из самых популярных направлений зимнего отдыха для наших соотечественников остается Египет. Страна смогла поднять туризм на высокий уровень и это после революции, беспорядков и терактов.

      На въезде в один из самых популярных отелей Шарм-эль-Шейха украинский автобус проверяют с металлоискателем.

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      Металлоискатели и рамки безопасности в курортном Шарм-эль-Шейхе везде, как и камеры видеонаблюдения. Местные власти говорят – к таким мерам прибегли ради безопасности туристов.

      Меры безопасности начинаются прямо в аэропорту, после выхода из самолета тщательно проверяют багаж. Мы имеем современное оборудование, способное обнаружить оружие, взрывчатку или что-то похожее. У нас побывали международные комиссии, в том числе и из Украины, и они подтвердили, что безопасность в аэропорту и в самом Шарм-аль-Шейхе на очень высоком уровне. Поэтому туристы могут не переживать,
      – ответил генеральный секретарь Южного Синая Махмуд Аиса.

      В 2011 году в Египте произошла революция, в ходе которой свергли диктатора Мубарека. Но спокойно в стране не стало, уже летом 2013-го произошел военный переворот на Синайском полуострове, где погибли сотни людей.

      Військовий переворот в Єгипті

      Военный переворот в Египте

      Такая ситуация на несколько лет отпугнула туристов. Но африканской стране удалось наверстать упущенное за счет внедрения беспрецедентных мер безопасности и развития инфраструктуры. Результат не заставил себя ждать – туристы вернулись. Только из Украины Египет в этом году посетили более миллиона двести тысяч отдыхающих.

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      Кораллы – сокровище Египта и вывозить их запрещено законом. Красное море и его побережье входят в состав Национальных заповедников. А уникальные мангровые деревья растут только в соленой воде.

      Червоне море в Єгипті
      Красное море в Египте

      Несколько месяцев назад появилась информация, что в Египте продлено чрезвычайное положение, и находясь на месте, мы обратились за комментариями. Оказывается, ограничения касаются только удаленного от курортов города Эль-Эриш, где в прошлом году был теракт.

      Это вообще очень далеко от городов, где отдыхают наши туристы, за 1500 километров от нашего города. Они на всякий случай просто приняли это, чтобы если будут там какие-то проблемы, они смогут по закону наладить там ситуацию и взять под контроль,
      – добавил ответственный гид в Шарм-эш-Шейхе Ибрагим Мохамед.

      Между тем, на новогодние праздники известный курорт Египта – Шарм-эль-Шейх ожидает тысячи туристов из Украины.

      Теги: Египет Отдых
      Источник: 24 канал
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