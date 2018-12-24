Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно

Частина українців обирає країни, де варто відзначити Новий рік. Одним із найпопулярніших напрямків зимового відпочинку для наших співвітчизників залишається Єгипет. Країна змогла підняти туризм на найвищий рівень і це після революції, заворушень і терактів.

На в’їзді до одного з найпопулярніших готелів Шарм-ель-Шейху український автобус перевіряють з металошукачем.

Читайте також: У Єгипті – бум українських туристів: що найбільше вабить українців

Металошукачі та рамки безпеки у курортному Шарм-ель-шейху всюди, як і камери відеоспостереження. Місцева влада каже – до таких заходів вдалися заради безпеки туристів.

Заходи безпеки розпочинаються просто в аеропорту, після виходу з літака ретельно перевіряють багаж. Ми маємо найсучасніше обладнання, здатне виявити зброю, вибухівку або щось на це схоже. У нас побували міжнародні комісії, в тому числі і з України, і вони підтвердили, що безпека в аеропорту і в самому Шарм-аль-Шейху на дуже високому рівні. Тож туристи можуть не переживати,

– відповів генеральний секретар Південного Синаю Махмуд Аіса.

У 2011-му році в Єгипті відбулася революція, під час якої скинули диктатора Мубарека. Але спокійно в країні не стало, вже влітку 2013-го стався військовий переворот на Синайському півострові, де загинули сотні людей.



Військовий переворот в Єгипті

Така ситуація на декілька років відлякала туристів. Але африканській країні вдалося надолужити втрачене, за рахунок впровадження безпрецедентних заходів безпеки і розбудови інфраструктури. Результат не змусив на себе чекати – туристи повернулися. Лише з України Єгипет цьогоріч відвідали понад мільйон двісті тисяч відпочивальників.

Читайте також: "Слава Україні!" у Сахарі: як бедуїни зароблять на туристах

Корали – скарб Єгипту і вивозити їх заборонено законом. Червоне море і його узбережжя входять до складу Національних заповідників. А унікальні мангрові дерева ростуть тільки у солоній воді.



Червоне море в Єгипті

Декілька місяців тому з’явилася інформація, що в Єгипті подовжено надзвичайний стан, тож перебуваючи на місці, ми звернулися за коментарями. Виявляється, обмеження стосуються лише віддаленого від курортів міста Ель-Еріш, де минулого року був теракт.

Це взагалі дуже далеко від міст, де відпочивають наші туристи, за 1500 кілометрів від нашого міста. Вони про всяк випадок просто прийняли це, щоб якщо будуть там якісь проблеми, вони зможуть за законом налагодити там ситуацію і взяти під контроль,

– додав відповідальний гід у Шарм-еш-Шейху Ібрагім Мохамед.

Тим часом, на новорічні свята найвідоміший курорт Єгипту – Шарм-ель-Шейх очікує тисячі туристів з України.