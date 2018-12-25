У Барселоні через можливий теракт поліція посилила заходи безпеки
Поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.
Про це повідомляє El Pais.
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Відомо, що Держдеп порадив зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік.
Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця,
– написано у рекомендаціях Держдепу.
Крім того, після отримання цієї інформації, поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.
Зокрема, поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони. Крім того, правоохоронці стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного. Відомо, що регіональна поліція збільшила свою присутність у туристичних районах Барселони.
Раніше 24 канал повідомляв, що у Німеччині поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта. Вони, можливо, планують теракти.