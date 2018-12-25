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      У Барселоні через можливий теракт поліція посилила заходи безпеки

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      У Барселоні через можлвий теракт поліція посилила заходи безпеки
      У Барселоні через можлвий теракт поліція посилила заходи безпеки / elpais.com

      Поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.

      Про це повідомляє El Pais.

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      Відомо, що Держдеп порадив зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік.

      Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця,
      – написано у рекомендаціях Держдепу.

      Крім того, після отримання цієї інформації, поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.

      Зокрема, поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони. Крім того, правоохоронці стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного. Відомо, що регіональна поліція збільшила свою присутність у туристичних районах Барселони.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у Німеччині поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта. Вони, можливо, планують теракти.

      Теги: Новини політики Теракт Новорічні свята Новини США
      Джерело: 24 Канал
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