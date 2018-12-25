У Барселоні через можливий теракт поліція посилила заходи безпеки

Поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.

Про це повідомляє El Pais.

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Відомо, що Держдеп порадив зберігати підвищену пильність у районі Лас Рамблас у Барселоні на Різдво і Новий рік.

Терористи можуть атакувати майже або повністю раптово, націлюючись на туристичні локації, транспортні хаби та інші громадські місця,

– написано у рекомендаціях Держдепу.

Крім того, після отримання цієї інформації, поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку вихідця з Марокко, який вже нападав на представників поліції Іспанії.

Зокрема, поліція проводить посилені перевірки фургонів і мікроавтобусів у центрі Барселони. Крім того, правоохоронці стежить за компаніями, які здають транспорт в оренду, щоб вистежити підозрюваного. Відомо, що регіональна поліція збільшила свою присутність у туристичних районах Барселони.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) December 23, 2018

Раніше 24 канал повідомляв, що у Німеччині поліція розшукує 4 імовірних терористів, які розвідали ситуацію в аеропорту Штутгарта. Вони, можливо, планують теракти.