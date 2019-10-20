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      В Барселоне полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов

      12 Читати новину українською
      Горящие баррикады в Барселоне
      Горящие баррикады в Барселоне / Twitter @galottom

      Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона радикально настроенных протестующих после того, как молодежь набросилась на пожарный отряд.

      Ночью протестующие начали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. В ход пошли доски, мешки с уличных урн, мусор и даже декоративные деревья, сообщает  ITV.

      Важно! Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

      Ранее в субботу хулиганы уже поджигали баррикады, которые затем прибыли тушить пожарные. Однако незадолго до полуночи по местному времени агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного отряда, не давая им выполнять работу.

      После этого правоохранители применили против митингующих травматическое оружие. Разъяренная толпа удалось вытеснить на большое расстояние, пожарные смогли потушить огонь, который пылал посреди проезжей части.

      Именно сейчас противостояние протестующих и полиции продолжается.

      Безопасно посещать Барселону сейчас?

      МИД Украины опубликовало рекомендации для украинцев, проживающих в Барселоне или тех, кто собираются посетить город в ближайшее время. Так, здесь рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также – воздерживаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.

      Также стоит обратить внимание на то, что международный аэропорт "Эль Прат" частично заблокирован демонстрантами. Итак, возможны задержки или отмены рейсов, в том числе и в Украину. Поэтому нужно следить за изменениями расписания рейсов и заблаговременно планировать прибытия в аэропорт.

      Почему каталонцы требуют независимости региона?Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше налогов в бюджет страны. Это одна из причин, почему представители каталонского национализма стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Также там заявляют об исторической и культурной особенность каталонской нации, говорят на собственном языке и чтят традиции региона.

      1 октября 2017 в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда каталонцы большинство голосов отдали за отделение. Однако власти Испании не признала референдум и его результаты. Уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, в регионе ввели прямое управление, а правительство и парламент распустили.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Протесты Протесты в Барселоне
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