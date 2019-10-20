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      У Барселоні поліція застосувала гумові кулі для розгону демонстрантів

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      Палаючі барикади у Барселоні
      Палаючі барикади у Барселоні / Twitter @galottom

      Поліція Барселони почала застосовувати спецзасоби для розгону радикально налаштованих протестувальників після того, як молодь накинулася на пожежний загін.

      Як і напередодні вночі, протестувальники почали зводити на вулицях поруч з будівлею Національної поліції Каталонії барикади з підручних засобів. Для будівництва загород в хід йдуть дошки, мішки з вуличних урн, сміття і навіть декоративні дерева, повідомляє ITV.

      Важливо! Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

      Раніше в суботу хулігани вже підпалювали барикади, які потім прибули гасити пожежники. Однак незадовго до півночі за місцевим часом агресивні протестувальники з кулаками накинулися на співробітників пожежного загону, не даючи їм виконувати роботу.

      Після цього правоохоронці застосували проти мітингувальників травматичну зброю. Розлючений натовп вдалося витіснити на чималу відстань, пожежники змогли загасити вогонь, що палав посеред проїжджої частини.

      Саме зараз протистояння протестувальників та поліції триває.

      Чи безпечно відвідувати Барселону зараз?

      МЗС України опублікувало рекомендації для українців, які проживають у Барселоні або збираються відвідати місто найближчим часом. Так, тут рекомендують уникати масових скупчень людей, а також – утримуватися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

      Також варто звернути увагу на те, що міжнародний аеропорт "Ель Прат" частково заблокований демонстрантами. Отже, можливі затримки чи скасування рейсів, зокрема і до України. Тож потрібно слідкувати за змінами розкладу рейсів та завчасно планувати прибуття до летовища.

      Чому каталонці вимагають незалежності регіону?Каталонія – найбагатший регіон Іспанії, який сплачує найбільше податків до бюджету країни. Це одна з причин, чому представники каталонського націоналізму прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону. Також там заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації, розмовляють власною мовою та шанують традиції регіону.

      1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді каталонці більшість голосів віддали за відокремлення. Однак влада Іспанії не визнала референдум і його результати. Уже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, у регіоні ввели пряме управління, а уряд та парламент розпустили.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Протести у Барселоні Протести Поліція
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