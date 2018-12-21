19:24
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Барселоне задержано 12 протестующих, которые собирались применить коктейли Молотова

      19 Читати новину українською
      В Барселоне продолжаются протесты
      В Барселоне продолжаются протесты / Marc Brugat

      Во время протестов в Барселоне по случаю так называемого "выездного заседания" правительства Испании правоохранители задержали 12 человек.

      Об этом сообщает издание La Vanguardia.

      Читайте также: В Барселоне прошли многотысячные марши против отсоединения от Испании

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что в пятницу, 21 декабря, в столице Каталонии произошли столкновения между полицией и митингующими во время акции протеста сторонников независимости Каталонии, возмущенных намерениями правительства провести в городе так называемое "выездное заседание".

      Отмечается, что во время задержания правоохранители обнаружили у нескольких лиц ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова. Среди задержанных были те, кто бросал камни, бутылки и другие предметы в полицию.

      В медицинской службе Барселоны сообщили о предоставлении помощи 51 человеку. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, а четырех доставили в больницу.

      Среди пострадавших 30 человек оказались агентами полиции Каталонии.

      Смотрите видео: Протесты в Барселоне

      Напомним, 11 сентября в Национальный день Каталонии в Барселоне состоялся массовый митинг в поддержку отделения региона от Испании. На улицах города собрались около миллиона человек. А 1 октября – в первую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии – на улицы Барселоны вышли десятки тысяч человек.

      Теги: Каталония Протесты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      сегодня , 19:04 Как Украине занять оружейные рынки, с которых США зачищают РФ
      Андрій Воропаєв 202
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      сегодня , 19:01 Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей
      Ірина Поліщук 82
      Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      сегодня , 17:31 Как транш МВФ повлияет на рынок недвижимости Украины: объяснение эксперта
      192
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Как война в Сирии влияет на Путина: меткая карикатура
       17 декабря 2016 , 14:14
      В Москве отпраздновали мусульманский праздник Ураза-байрам
       31 августа 2011 , 15:18 3
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Во Флориде состоялся масштабный заплыв Санта-Клаусов: увлекательное видео
       22 декабря , 07:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук