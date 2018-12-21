В Барселоне задержано 12 протестующих, которые собирались применить коктейли Молотова
Во время протестов в Барселоне по случаю так называемого "выездного заседания" правительства Испании правоохранители задержали 12 человек.
Об этом сообщает издание La Vanguardia.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в пятницу, 21 декабря, в столице Каталонии произошли столкновения между полицией и митингующими во время акции протеста сторонников независимости Каталонии, возмущенных намерениями правительства провести в городе так называемое "выездное заседание".
Отмечается, что во время задержания правоохранители обнаружили у нескольких лиц ингредиенты для изготовления коктейлей Молотова. Среди задержанных были те, кто бросал камни, бутылки и другие предметы в полицию.
В медицинской службе Барселоны сообщили о предоставлении помощи 51 человеку. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, а четырех доставили в больницу.
Среди пострадавших 30 человек оказались агентами полиции Каталонии.
Смотрите видео: Протесты в Барселоне
Напомним, 11 сентября в Национальный день Каталонии в Барселоне состоялся массовый митинг в поддержку отделения региона от Испании. На улицах города собрались около миллиона человек. А 1 октября – в первую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии – на улицы Барселоны вышли десятки тысяч человек.