У Барселоні затримано 12 протестувальників, які збиралися застосувати коктейлі молотова

Під час протестів у Барселоні з нагоди так званого "виїзного засідання" уряду Іспанії правоохоронці затримали 12 осіб.

Про це повідомляє видання La Vanguardia.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у п'ятницю, 21 грудня, в столиці Каталонії відбулися сутички між поліцією і мітингувальниками під час акції протесту прихильників незалежності Каталонії, обурених намірами уряду провести у місті так зване "виїзне засідання".

Зазначається, що під час затримання правоохоронці виявили у кількох осіб інгредієнти для виготовлення коктейлів Молотова. Серед затриманих були ті, ті, хто кидав каміння, пляшки та інші предмети у поліцію.

У медичній службі Барселони повідомила про надання допомоги 51 людині. Більшості потерпілих надали допомогу на місці, а чотирьох доправили до лікарні.

Серед потерпілих 30 осіб виявилися агентами поліції Каталонії.

Дивіться відео: Протести у Барселоні

Нагадаємо, 11 вересня у Національний день Каталонії в Барселоні відбувся масовий мітинг на підтримку відокремлення регіону від Іспанії. На вулицях міста зібралися близько мільйона людей. А 1 жовтня – у першу річницю проведення референдуму про незалежність Каталонії – на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей.