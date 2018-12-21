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      У Барселоні затримано 12 протестувальників, які збиралися застосувати коктейлі молотова

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      У Барселоні тривають протести
      У Барселоні тривають протести / Marc Brugat

      Під час протестів у Барселоні з нагоди так званого "виїзного засідання" уряду Іспанії правоохоронці затримали 12 осіб.

      Про це повідомляє видання La Vanguardia.

      Читайте також: У Барселоні пройшли багатотисячні марші проти від'єднання від Іспанії

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у п'ятницю, 21 грудня, в столиці Каталонії відбулися сутички між поліцією і мітингувальниками під час акції протесту прихильників незалежності Каталонії, обурених намірами уряду провести у місті так зване "виїзне засідання".

      Зазначається, що під час затримання правоохоронці виявили у кількох осіб інгредієнти для виготовлення коктейлів Молотова. Серед затриманих були ті, ті, хто кидав каміння, пляшки та інші предмети у поліцію.

      У медичній службі Барселони повідомила про надання допомоги 51 людині. Більшості потерпілих надали допомогу на місці, а чотирьох доправили до лікарні.

      Серед потерпілих 30 осіб виявилися агентами поліції Каталонії.

      Дивіться відео: Протести у Барселоні

      Нагадаємо, 11 вересня у Національний день Каталонії в Барселоні відбувся масовий мітинг на підтримку відокремлення регіону від Іспанії. На вулицях міста зібралися близько мільйона людей. А 1 жовтня – у першу річницю проведення референдуму про незалежність Каталонії – на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей.

      Теги: Протести Каталонія
      Джерело: 24 Канал
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