У Барселоні знову почалися масові протести прихильників незалежності та сутички з поліцією

У п'ятницю, 21 грудня, в столиці Каталонії відбулися сутички між поліцією і мітингувальниками під час акції протесту прихильників незалежності Каталонії, обурених намірами уряду провести у місті так зване "виїзне засідання".

Про це повідомило видання El Pais.

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Протестувальники з самого ранку шинами забарикадували низку автодоріг у Каталонії. Практично в усіх містах регіону планувалися демонстрації, а найбільш масові, очікувано, у Барселоні, де вже другий день перебувають члени іспанського уряду.



Заблоковані дороги у Каталонії

Перші сутички між поліцією і учасниками акції, організованої "Комітетом захисту республіки" почалися ще до старту "виїзного засідання" уряду Іспанії. Мітингувальники почали закидати каталонську поліцію пакетами з фарбою, а також камінням. Поліція у відповідь застосувала силу.



Сутички у Барселоні

Тоді ж затримали найбільш активних. Адже у центрі Барселони протестувальники намагалися зносили огорожі, а до пакетів з фарбою, скерованих у бік правоохоронців, додалися пляшки та димові шашки.

Відео про акцію протесту у Каталонії:

Відомо про сімох затриманих учасників сутичок, у одного з них виявили саморобний вибуховий пристрій.



Мітинги у Каталонії

Прем'єр Іспанії Педро Санчес тим часом запевняє, що на "виїзному засіданні" уряду не будуть підніматися питання, які стосуються статусу Каталонії, а лише обговорюватимуть економічні і соціальні проблеми регіону.

До слова, іспанські та каталонські ЗМІ, вивчаючи громадську думку щодо проблеми, яка несподівано викликала масові протести, показують, що частина населення вважають візит до Барселони іспанського уряду провокацією, а частина все ще вірить у можливість діалогу.

Нагадаємо, 11 вересня у Національний день Каталонії в Барселоні відбувся масовий мітинг на підтримку відокремлення регіону від Іспанії. На вулицях міста зібралися близько мільйона людей. А 1 жовтня – у першу річницю проведення референдуму про незалежність Каталонії – на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей.