В батальоне боевиков вспышка ВИЧ-инфекции
Украинский военный и блогер Анатолий Штефан заявил о вспышке ВИЧ-инфекции в незаконном вооруженном формировании 11 мотострелкового полка "Восток". По его словам, во время сдачи крови инфекция была обнаружена у 8 боевиков.
Среди больных также есть и одна женщина, пишет в своем фейсбуке Анатолий Штефан.
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Всех боевиков, у которых удалось выявить инфекцию, уже госпитализировали в больницу Донецка. Также руководство оккупантов намерено провести врачебную комиссию всего боевого состава и выявить причины массового заболевания.
Вероятнее всего эта цифра увеличится с геометрической прогрессией, учитывая контингент "защитников русского мира",
– заявил военный.
Чем опасен ВИЧ-СПИД?
ВИЧ поражает иммунную систему человека, снижая при этом противодействие организма различным ВИЧ-ассоциированным заболеваниям. В ходе ВИЧ-инфекции у одного и того же человека формируются все новые штаммы вируса, который мутирует.
Подхватить инфекцию можно через прямой контакт слизистых оболочек или крови. Самыми распространенными и наиболее вероятными для боевиков способами заболевания ВИЧ являются незащищенный половой акт или безответственное использования иглы во время употребления наркотиков.
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