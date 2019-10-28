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      В батальоне боевиков вспышка ВИЧ-инфекции

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      В российском батальоне 8 боевиков попали в больницы с ВИЧ-инфекцией
      В российском батальоне 8 боевиков попали в больницы с ВИЧ-инфекцией / 5.ua

      Украинский военный и блогер Анатолий Штефан заявил о вспышке ВИЧ-инфекции в незаконном вооруженном формировании 11 мотострелкового полка "Восток". По его словам, во время сдачи крови инфекция была обнаружена у 8 боевиков.

      Среди больных также есть и одна женщина, пишет в своем фейсбуке Анатолий Штефан.

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      Всех боевиков, у которых удалось выявить инфекцию, уже госпитализировали в больницу Донецка. Также руководство оккупантов намерено провести врачебную комиссию всего боевого состава и выявить причины массового заболевания.

      Вероятнее всего эта цифра увеличится с геометрической прогрессией, учитывая контингент "защитников русского мира",
      – заявил военный.

      Чем опасен ВИЧ-СПИД?
      ВИЧ поражает иммунную систему человека, снижая при этом противодействие организма различным ВИЧ-ассоциированным заболеваниям. В ходе ВИЧ-инфекции у одного и того же человека формируются все новые штаммы вируса, который мутирует.

      Подхватить инфекцию можно через прямой контакт слизистых оболочек или крови. Самыми распространенными и наиболее вероятными для боевиков способами заболевания ВИЧ являются незащищенный половой акт или безответственное использования иглы во время употребления наркотиков.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе СПИД ВИЧ Пророссийские боевики
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