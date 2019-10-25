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      Сын "чиновника" из ОРДЛО насмерть сбил школьника: "суд" оправдал его

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      Сын "народного мэра" Антрацита насмерть сбил 10-летнего школьника
      Сын "народного мэра" Антрацита насмерть сбил 10-летнего школьника / Иллюстративное фото

      Сын "народного мэра" Антрацита Анатолия Андриенко Александр в июне 2019 года насмерть сбил 10-летнего школьника. После судилища оккупантов так называемый "суд" оправдал убийцу.

      Отец виновника ДТП порешал с главарем луганских боевиков Пасечником, и дело просто закрыли, сообщил блогер Денис Казанский.

      К слову: В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке боевиков

      "История с ДТП произошла еще в июне, но ее долгое время замалчивали как "власть", так и "СМИ ЛНР". Теперь мать мальчика пытается любым способом сделать эту историю максимально громкой", – подчеркнул блогер.

      Женщина рассказала, что Андриенко младший не только сбил мальчика из-за собственной неосторожности, но и даже не намеревался вызвать ему скорую помощь.

      Типичная история из "русского мира", где жизнь холопа ничего не стоит, а господину с деньгами и связями разрешено все. Никогда не пойму своих земляков, которые идут за этот "мир" умирать и убивать,
      – заявил Денис Казанский.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Пророссийские боевики Оккупированные территории Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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