Сын "чиновника" из ОРДЛО насмерть сбил школьника: "суд" оправдал его

Сын "народного мэра" Антрацита Анатолия Андриенко Александр в июне 2019 года насмерть сбил 10-летнего школьника. После судилища оккупантов так называемый "суд" оправдал убийцу.

Отец виновника ДТП порешал с главарем луганских боевиков Пасечником, и дело просто закрыли, сообщил блогер Денис Казанский.

К слову: В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке боевиков

"История с ДТП произошла еще в июне, но ее долгое время замалчивали как "власть", так и "СМИ ЛНР". Теперь мать мальчика пытается любым способом сделать эту историю максимально громкой", – подчеркнул блогер.

Женщина рассказала, что Андриенко младший не только сбил мальчика из-за собственной неосторожности, но и даже не намеревался вызвать ему скорую помощь.

Типичная история из "русского мира", где жизнь холопа ничего не стоит, а господину с деньгами и связями разрешено все. Никогда не пойму своих земляков, которые идут за этот "мир" умирать и убивать,

– заявил Денис Казанский.