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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке боевиков

      17 Читати новину українською
      В результате подрыва на растяжке в Луганске двое гражданских попали в больницу
      В результате подрыва на растяжке в Луганске двое гражданских попали в больницу / racurs.ua

      Двое гражданских получили ранения после того, как подорвались на растяжке пророссийских боевиков в Луганске. Мужчины 1974 и 1972 года рождения с многочисленными ранениями доставлены в больницу.

      Взрыв произошел в квартале Зеленая Роща в четверг, 24 октября, сообщает издание "Новости Донбасса".

      К слову: Боевики обстреляли рабочих, проводивших ремонт водопровода в Луганской области: есть пострадавшие

      Предварительно, мужчины подорвались на растяжке, прикрепленной к ручной гранате РГД-5, когда в роще прорубали просеку.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Луганска Постраждалі
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