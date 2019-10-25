В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке боевиков

Двое гражданских получили ранения после того, как подорвались на растяжке пророссийских боевиков в Луганске. Мужчины 1974 и 1972 года рождения с многочисленными ранениями доставлены в больницу.

Взрыв произошел в квартале Зеленая Роща в четверг, 24 октября, сообщает издание "Новости Донбасса". К слову: Боевики обстреляли рабочих, проводивших ремонт водопровода в Луганской области: есть пострадавшие Предварительно, мужчины подорвались на растяжке, прикрепленной к ручной гранате РГД-5, когда в роще прорубали просеку.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала