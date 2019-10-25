В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке боевиков
Двое гражданских получили ранения после того, как подорвались на растяжке пророссийских боевиков в Луганске. Мужчины 1974 и 1972 года рождения с многочисленными ранениями доставлены в больницу.
Взрыв произошел в квартале Зеленая Роща в четверг, 24 октября, сообщает издание "Новости Донбасса".
К слову: Боевики обстреляли рабочих, проводивших ремонт водопровода в Луганской области: есть пострадавшие
Предварительно, мужчины подорвались на растяжке, прикрепленной к ручной гранате РГД-5, когда в роще прорубали просеку.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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