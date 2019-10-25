В окупованому Луганську двоє цивільних підірвалися на розтяжці бойовиків
Двоє цивільних отримали поранення після того, як підірвалися на розтяжці проросійських бойовиків у Луганську. Чоловіки 1974-го та 1972 років народження з численними пораненнями доставлені до лікарні.
Вибух трапився у кварталі Зелена Роща у четвер, 24 жовтня, повідомляє видання "Новости Донбасса".
До слова: Бойовики обстріляли працівників, що проводили ремонт водогону на Луганщині: є постраждалі
Попередньо, чоловіки підірвалися на розтяжці, прикріпленій до ручної гранати РГД-5, коли у рощі прорубували просіку.
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