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      В окупованому Луганську двоє цивільних підірвалися на розтяжці бойовиків

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      Внаслідок підриву на розтяжці в Луганську двоє цивільних потрапили до лікарні
      Внаслідок підриву на розтяжці в Луганську двоє цивільних потрапили до лікарні / racurs.ua

      Двоє цивільних отримали поранення після того, як підірвалися на розтяжці проросійських бойовиків у Луганську. Чоловіки 1974-го та 1972 років народження з численними пораненнями доставлені до лікарні.

      Вибух трапився у кварталі Зелена Роща у четвер, 24 жовтня, повідомляє видання "Новости Донбасса".

      До слова: Бойовики обстріляли працівників, що проводили ремонт водогону на Луганщині: є постраждалі

      Попередньо, чоловіки підірвалися на розтяжці, прикріпленій до ручної гранати РГД-5, коли у рощі прорубували просіку.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Постраждалі Новини Луганська Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі
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