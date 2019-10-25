Син "чиновника" з ОРДЛО на смерть збив школяра: "суд" виправдав його

Син "народного мера" Антрациту Анатолія Андрієнка Олександр у червні 2019 року на смерть збив 10-річного школяра. Після судилища окупантів так званий "суд" виправдав вбивцю.

Татусь винуватця ДТП порішав з ватажком луганських бойовиків Пасічником, і справу просто закрили, повідомив блогер Денис Казанський.

До слова: В окупованому Луганську двоє цивільних підірвалися на розтяжці бойовиків

"Історія з ДТП трапилася ще у червні, але її довгий час замовчували як "влада", так і "ЗМІ ЛНР". Тепер матір хлопчика намагається у будь-який спосіб зробити цю історію максимально гучною", – підкреслив блогер.

Жінка розповіла, що Андрієнко молодший не лише збив хлопчика через власну необережність, а й навіть не мав наміру викликати йому швидку допомогу.

Типова історія з "русского міра", де життя холопа нічого не варте, а пану з грошима і зв'яками дозволено все. Ніколи не зрозумію своїх земляків, які ідуть за цей "світ" помирати і вбивати,

– заявив Денис Казанський.