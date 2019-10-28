У батальйоні бойовиків спалах ВІЛ-інфекції

Український військовий та блогер Анатолій Штефан заявив про спалах ВІЛ-інфекції у незаконному збройному формуванні 11 мотострілковому полку "Восток". За його словами, під час здачі крові інфекію було виявлено у 8 бойовиків.

Серед хворих також є і одна жінка, пише у своєму фейсбуці Анатолій Штефан.

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Усіх бойовиків, у яких вдалося виявити інфекцію, вже госпіталізували у лікарню Донецька. Натомість керівництво окупантів має намір провести лікарську комісію всього бойового складу та виявити причини масового захворювання.

Найімовірніше ця цифра збільшиться з геометричною прогресією, враховуючи контингент "захисників русского мира",

– заявив військовий.

Чим небезпечний ВІЛ-СНІД?ВІЛ вражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму різним ВІЛ-асоційованим захворюванням. У ході ВІЛ-інфекції в однієї і тієї ж людини формуються все нові штами вірусу, що є мутантами.



Підхопити інфекцію можна через прямий контакт слизових оболонок або крові. Найпоширенішими і найбільш імовірними для бойовиків способами захворювання на ВІЛ є незахищений статевий акт або невідповідальне використання голки під час вживання наркотиків.