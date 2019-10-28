08:46
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      У батальйоні бойовиків спалах ВІЛ-інфекції

      3558 Читать новость на русском
      У російському батальйоні 8 бойовиків потрапили до лікарні з ВІЛ-інфекцією
      У російському батальйоні 8 бойовиків потрапили до лікарні з ВІЛ-інфекцією / 5.ua

      Український військовий та блогер Анатолій Штефан заявив про спалах ВІЛ-інфекції у незаконному збройному формуванні 11 мотострілковому полку "Восток". За його словами, під час здачі крові інфекію було виявлено у 8 бойовиків.

      Серед хворих також є і одна жінка, пише у своєму фейсбуці Анатолій Штефан.

      Важливо: Син "чиновника" з ОРДЛО на смерть збив школяра: "суд" виправдав його

      Усіх бойовиків, у яких вдалося виявити інфекцію, вже госпіталізували у лікарню Донецька. Натомість керівництво окупантів має намір провести лікарську комісію всього бойового складу та виявити причини масового захворювання.

      Найімовірніше ця цифра збільшиться з геометричною прогресією, враховуючи контингент "захисників русского мира",
      – заявив військовий.

      Чим небезпечний ВІЛ-СНІД?ВІЛ вражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму різним ВІЛ-асоційованим захворюванням. У ході ВІЛ-інфекції в однієї і тієї ж людини формуються все нові штами вірусу, що є мутантами.

      Підхопити інфекцію можна через прямий контакт слизових оболонок або крові. Найпоширенішими і найбільш імовірними для бойовиків способами захворювання на ВІЛ є незахищений статевий акт або невідповідальне використання голки під час вживання наркотиків.

      blog_ava
      Міністр культури не каратиме хор Верьовки за саркастичну пісню про Гонтареву
      сьогодні
      969
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики ВІЛ СНІД Війна на Донбасі Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 39
      "Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять: головні підсумки 12-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:15 "Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять: головні підсумки 12-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 603
      Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      сьогодні , 08:02 Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      Емал Набі 2113
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      27 жовтня , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 585
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      27 жовтня , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1531
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук