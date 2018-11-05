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      В Беларуси арестовали украинца, который продавал фрукты в Россию

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      В Беларуси задержали украинца за контрабанду фруктов
      В Беларуси задержали украинца за контрабанду фруктов / UDF.by

      В Беларуси заявляют о задержании группы контрабандистов, во главе с 32-летним украинцем.

      Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного контроля Беларуси.

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      В ведомстве отмечают, что группа украинцев и россиян в течение двух лет занималась контрабандой.

      "В 2017-2018 годах они закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси для дальнейшей реализации в России", – говорится в сообщении.

      Также в комитете добавили, что 32-летнего гражданина Украины, который руководил нелегальным бизнесом, задержали и поместили под стражу.

      "Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъято первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности", – добавили в ведомстве.

      Напомним, суд Беларуси признал кричалку "Кто не скачет, тот москаль", которую обычно используют футбольные фанаты, запрещенной. Теперь за нее можно будет получить штраф или административный арест.

      Теги: Новости Украины контрабанда Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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