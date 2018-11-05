В Білорусі заарештували українця, який продавав фрукти у Росію

У Білорусі заявляють про затримання групи контрабандистів, на чолі з 32-річним українцем.

Про це повідомляє прес-служба комітету державного контролю Білорусі.

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У відомстві зазначають, що група українців та росіян протягом двох років займалася контрабандою.

"У 2017-2018 роках вони закуповували в Польщі і Україні плодоовочеву продукцію, ввозили її на територію Білорусі для подальшої реалізації в Росії", – йдеться у повідомленні.

Також у комітеті додали, що 32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту.

"Проводяться слідчі дії. В ході обшуків вилучено первинні облікові документи, печатки та штампи, а також носії інформації, що свідчать про здійснення незаконної діяльності", – додали у відомстві.

Нагадаємо, суд Білорусі визнав кричалку "Хто не скаче, той москаль", яку, зазвичай, використовують футбольні фанати, забороненою. Тепер за неї можна буде отримати штраф, або й адміністративний арешт.