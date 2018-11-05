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      В Білорусі заарештували українця, який продавав фрукти у Росію

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      В Білорусі затримали українця за контрабанду фруктів
      В Білорусі затримали українця за контрабанду фруктів / UDF.by

      У Білорусі заявляють про затримання групи контрабандистів, на чолі з 32-річним українцем.

      Про це повідомляє прес-служба комітету державного контролю Білорусі.

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      У відомстві зазначають, що група українців та росіян протягом двох років займалася контрабандою.

      "У 2017-2018 роках вони закуповували в Польщі і Україні плодоовочеву продукцію, ввозили її на територію Білорусі для подальшої реалізації в Росії", – йдеться у повідомленні.

      Також у комітеті додали, що 32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту.

      "Проводяться слідчі дії. В ході обшуків вилучено первинні облікові документи, печатки та штампи, а також носії інформації, що свідчать про здійснення незаконної діяльності", – додали у відомстві.

      Нагадаємо, суд Білорусі визнав кричалку "Хто не скаче, той москаль", яку, зазвичай, використовують футбольні фанати, забороненою. Тепер за неї можна буде отримати штраф, або й адміністративний арешт.

      Теги: Новини України Новини Білорусі контрабанда
      Джерело: 24 Канал
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