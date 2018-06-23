13:05
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
15°C 12°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Беларуси боевая машина пехоты наехала на легковой автомобиль: видео

430 Читати новину українською
В Беларуси боевая машина пехоты наехала на легковой автомобиль: видео

В Беларуси произошло необычное ДТП. Вблизи города Гродно БМП раздавила легковой автомобиль.

Об этом пишут местные СМИ.

Читайте также: Под Киевом масштабное ДТП: на автодороге образовался затор

Колонна военной техники как раз поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одну из БМП занесло и она выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении,
– пишут в издании.

Отмечается, что рулем и панелью мужчине придавило ноги. Спасатели сумели его вытащить. По словам друзей водителя, он в больнице, однако уже идет на поправку.

БМП автомобіль Білорусь ДТП
В Беларуси БМП наехала на легковой автомобиль

ДТП Білорусь БМП
Водителя легкового автомобиля зажало в салоне

В сети опубликовали видео, на котором видно момент наезда боевой машины пехоты на легковой автомобиль.

Видео наезда БМП на легковой автомобиль в Гродно:

 

Теги: Новости Беларуси Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сегодня, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 596
Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
483
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сегодня, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 4603
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 июня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук