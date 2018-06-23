В Беларуси боевая машина пехоты наехала на легковой автомобиль: видео

В Беларуси произошло необычное ДТП. Вблизи города Гродно БМП раздавила легковой автомобиль.

Об этом пишут местные СМИ.

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Колонна военной техники как раз поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одну из БМП занесло и она выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении,

– пишут в издании.

Отмечается, что рулем и панелью мужчине придавило ноги. Спасатели сумели его вытащить. По словам друзей водителя, он в больнице, однако уже идет на поправку.



В Беларуси БМП наехала на легковой автомобиль