У Білорусі бойова машина піхоти наїхала на легкову автівку: відео
У Білорусі трапилось незвичайне ДТП. Поблизу міста Гродно БМП роздавила легковий автомобіль.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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Колона військової техніки якраз повертала в сторону Гродно. Виїхавши на головну, одну з БМП занесло і вона виїхала на зустрічну смугу, прямо на легковий автомобіль. Водієві "Фольксвагена" дуже пощастило. Його сидіння склалося і він виявився в лежачому положенні,
– пишуть у виданні.
Зазначається, що кермом і панеллю чоловіку придавило ноги. Рятувальники зуміли його витягнути. За словами друзів водія, він в лікарні, проте вже іде на поправку.
У Білорусі БМП наїхала на легковий автомобіль
Водія легкового автомобіля затисло в салоні
У мережі опублікували відео, на якому видно момент наїзду бойової машини піхоти на легковий автомобіль.
Відео наїзду БМП на легковий автомобіль біля Гродно: