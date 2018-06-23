У Білорусі бойова машина піхоти наїхала на легкову автівку: відео

У Білорусі трапилось незвичайне ДТП. Поблизу міста Гродно БМП роздавила легковий автомобіль.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Колона військової техніки якраз повертала в сторону Гродно. Виїхавши на головну, одну з БМП занесло і вона виїхала на зустрічну смугу, прямо на легковий автомобіль. Водієві "Фольксвагена" дуже пощастило. Його сидіння склалося і він виявився в лежачому положенні,

– пишуть у виданні.

Зазначається, що кермом і панеллю чоловіку придавило ноги. Рятувальники зуміли його витягнути. За словами друзів водія, він в лікарні, проте вже іде на поправку.



У Білорусі БМП наїхала на легковий автомобіль



Водія легкового автомобіля затисло в салоні

У мережі опублікували відео, на якому видно момент наїзду бойової машини піхоти на легковий автомобіль.

Відео наїзду БМП на легковий автомобіль біля Гродно: