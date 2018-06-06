В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за недостоверную информацию

В Беларуси за распространение недостоверной информации может быть введена "большая материальная и уголовная ответственность". Инициатором таких изменений является генпрокурор Беларуси.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал законодательные изменения, касающиеся электронных СМИ, передает tut.by.

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Видите, сколько СМИ сейчас появилось. Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе ники, оскорбляющие друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение и из-за этого бывают серьезные последствия,

– заявил Конюк.

Он напомнил, что за клевету в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность и допустил, что за недостоверную информацию тоже придется отвечать перед законом.

"В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления", – подчеркнул генпрокурор.