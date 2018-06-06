У Білорусі можуть ввести кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію

У Білорусі за поширення недостовірної інформації може бути введена "велика матеріальна і кримінальна відповідальність". Ініціатором таких змін є генпрокурор Білорусі.

Генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк прокоментував законодавчі зміни, які стосуються електронних ЗМІ, передає tut.by.

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Бачите, скільки ЗМІ зараз з'явилося. Я маю на увазі інтернет і форуми. Чого там тільки немає! Придумують собі нікнейми, ображають один одного, людей. Іноді помилковий контент розбурхує громадську думку і через це бувають серйозні наслідки,

– заявив Конюк.

Він нагадав, що за наклеп у Білорусі передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність і допустив, що за недостовірну інформацію теж доведеться відповідати перед законом.

"У Німеччині штрафи мало не в мільйони доларів за надання помилкового контенту. Ми повинні говорити про це, і прокурори не повинні допускати образи", – підкреслив генпрокурор.