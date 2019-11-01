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      В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха: фото

      6 Читати новину українською
      Печать Владимира Мономаха
      Печать Владимира Мономаха / museum-grodno.by/be

      В белорусском городе Гродно при раскопках археолог Иван Спирин нашел подвесную печать, предварительно датированную XI веком.

      Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например, письмам, сообщает местный исторический музей.

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      С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафьи.

      На одной стороне печати – изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также носил имя Василий), а с другой надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

      Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха – после 1113 года.

      мономах київська русь
      Печать Владимира Мономаха

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      Теги: Новости Украины История Новости Беларуси
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