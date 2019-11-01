В Беларуси нашли печать Владимира Мономаха: фото

В белорусском городе Гродно при раскопках археолог Иван Спирин нашел подвесную печать, предварительно датированную XI веком.

Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например, письмам, сообщает местный исторический музей.

Читайте также: Как украинцы поставили Москву на колени

С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафьи.

На одной стороне печати – изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также носил имя Василий), а с другой надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха – после 1113 года.



Печать Владимира Мономаха