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      У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха: фото

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      Печатка Володимира Мономаха
      Печатка Володимира Мономаха / museum-grodno.by/be

      У білоруському місті Гродно під час розкопок археолог Іван Спірін знайшов підвісну печатку, попередньо датовану XI століттям.

      Такі свинцеві печатки затискалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листів, повідомляє місцевий історичний музей.

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      Зі знахідкою працюватимуть фахівці, але вже можна припустити, що вона належить київському князю Володимиру Мономаху, батькові Гродненської княжни Агафії.

      На одній стороні печатки – зображення Василія Кесарійського (небесного покровителя Мономаха, який також мав ім'я Василь) а з іншого напис давньоруською мовою з проханням про божу допомогу.

      Такі печатки відносяться до пізнього періоду влади Володимира Мономаха – після 1113 року.

      мономах київська русь
      Печатка Володимира Мономаха

       

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      Теги: Новини України Історія Новини Білорусі
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