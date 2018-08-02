В Беларуси перевернулся туристический автобус с украинцами: фото

Ночью 2 августа в Оршанском районе Беларуси попал в серьезное ДТП туристический автобус международного сообщения, в котором находилось более полусотни пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

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"Событие с автобусом международного сообщения Киев – Таллинн, на борту которого находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России, произошла в 4:30 2 августа", – отметили в УВД.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем и на 186-м километре автодороги М8 около деревни Свиточивка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет.

Для оценки физического состояния в больницу доставили 12 человек. Восьмерых из них уже осмотрели врачи и отпустили. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается,

– отметили в УВД.

Кроме того, сотрудники милиции и работники МЧС Беларуси организовали доставку пассажиров до отеля, им предоставляется другая необходимая помощь.

"В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, в котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ", – добавили в ведомстве.



В Беларуси автобус с украинцами попал в ДТП