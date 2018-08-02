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У Білорусі перекинувся туристичний автобус з українцями: фото

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У Білорусі перекинувся автобус з українцями
У Білорусі перекинувся автобус з українцями / uvd.vitebsk.gov.

Вночі 2 серпня в Оршанському районі Білорусі потрапив у серйозну ДТП туристичний автобус міжнародного сполучення, в якому перебувало понад півсотні пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому.

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"Подія з автобусом міжнародного сполучення Київ – Таллінн, на борту якого перебували 53 людини – громадяни України, Молдови та Росії, сталася о 4:30 2 серпня", – зазначили в УВС.

За попередньою інформацією, причиною аварію стало те, що водій заснув за кермом і на 186-му кілометрі автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет.

Для оцінки фізичного стану до лікарні доправили 12 осіб. Вісьмох із них уже оглянули лікарі й відпустили. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не зазнав і госпіталізації не потребує,
– наголосили в УВС.

Окрім того, співробітники міліції та працівники МНС Білорусі організували доправлення пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.

"У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, у якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ", – додали у відомстві.


У Білорусі автобус з українцями потрапив у ДТП


Туричтичний автобус з українцями на борту потрапив у ДТП в Білорусі

Теги: Новини України Новини Росії Аварії та ДТП Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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