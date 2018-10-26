В Беларуси планируют запустить украинский телеканал

О том, что на территории Республики Беларусь в ближайшее время запустят трансляцию украинского телеканала, во время первого Форума регионов Украины и Беларуси заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает УНН.

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По словам Порошенко, большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала.

Я очень благодарен вам за это, потому что мы получаем объективную информацию от белорусских СМИ на белорусском языке. И очень важно, что мы договорились о том, что начало вещания украинского канала на территории Республики Беларусь состоится в ближайшее время,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, 22 сентября в российском Сочи состоялась встреча хозяина Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Во время мероприятия стороны, в частности, обсудили и украинский вопрос.