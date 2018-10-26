У Білорусі планують запустити український телеканал

На території Республіки Білорусь найближчим часом запустять трансляцію українського телеканалу.

Про це під час першого Форуму регіонів України та Білорусі заявив Президент України Петро Порошенко.

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За словами Порошенка, великий інтерес в Україні викликає трансляція білоруського телеканалу.

Я дуже дякую вам за це, бо ми отримуємо об’єктивну інформацію від білоруських ЗМІ білоруською мовою. І дуже важливо, що ми домовились про те, що початок трансляції українського каналу на території Республіки Білорусь відбудеться найближчим часом,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, 22 вересня у російському Сочі відбулася зустріч господаря Кремля Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під час заходу сторони, зокрема, обговорили й українське питання.