В Беларуси сносят кресты памяти жертв сталинских репрессий: фото

В Куропатах, который является лесным массивом на окраине Минска, 4 апреля демонтировали и вывезли 70 крестов памяти жертв сталинских репрессий. 15 активистов-защитников задержала полиция, а сам мемориал окружили.

Неизвестно кто принял решение о демонтаже 70 крестов, куда их вывезли и что с ними будет, сообщило белорусское издание "Радио Свобода".

Читайте также: Россия предоставила Беларуси кредит более полумиллиарда долларов

Директор Боровлянского специального лесхоза Александр Миронович сообщил, что они забирают незаконно установленные сооружения в виде крестов. Однако не показал никаких официальных документов.

Свидетели сообщают о восьми экскаваторах, которые валят кресты по всему периметру мемориала,

– рассказал один из лидеров защиты Куропаты Павел Северинец.

Правоохранители задержали 15 человек, в частности, оппозиционера Дмитрия Дашкевича и Павла Северинца, активистов Нину Багинскую, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича.

Все 70 крестов, которые мы поставили, снесены. В десять часов было уже все снесено и вынесено. Я думаю, что работали ночью. Весь район оцеплен милицией,

– рассказал активист Свободе Дашкевич.

Полиция никого не пускает на территорию Куропат. На Заславской трассе стоит огромная машина, в которую загружают демонтированные кресты. Номера обмотаны тряпкой, что является нарушением правил дорожного движения. Видно только, что они зарегистрированы в Минской области.



Вывозка крестов

Координатор инициативы "За спасение мемориала Куропаты" Анна Шапутько утверждает, что такие действия являются глобальным преступлением, которое произошло на глазах всего белорусского общества.



Демонтаж крестов в Куропатах

Шапутько добавила, что удивлена тем, как легко чиновники, которые говорят, что ходят в церковь, взяли и выполнили приказ. Никакого общественного обсуждения по сносу крестов не было.

Что такое Куропаты?Это урочище под Минском, где в 1937–1941 годах каратели НКВД расстреливали, по разным подсчетам, от 40 до 200 тысяч человек.



В апреле–мае 1988 года в лесном массиве Куропаты были найдены останки людей. В процессе расследования, как подтверждено в информационном сообщении Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, установлено, что в 1937–1941 годах сотрудники НКВД УССР расстреливали репрессированных жителей республики.



При осмотре лесного массива выявлено, что на территории около 30 гектаров расположено 510 захоронений. В ходе эксгумации проверено восемь захоронений и в шести из них обнаружены костные останки людей, одежда и другие личные вещи погибших.



Для чествования памяти жертв установили кресты и другие мемориальные знаки с надписями.