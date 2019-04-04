У Білорусі зносять хрести пам'яті жертв сталінських репресій: фото
У Куропатах, який є лісовим масивом на околиці Мінська, 4 квітня демонтували та вивезли 70 хрестів пам'яті жертв сталінських репресій. 15 активістів-захисників затримала поліція, а сам меморіал оточили.
Невідомо хто прийняв рішення про демонтаж 70 хрестів, куди їх вивезли та що з ними буде, повідомило білоруське видання "Радіо Свобода".
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Директор Боровлянського спеціального лісгоспу Олександр Миронович повідомив, що вони забирають незаконно встановлені споруди у вигляді хрестів. Проте не вказав жодних офіційних документів.
Свідки повідомляють про вісім екскаваторів, які валять хрести по всьому периметру меморіалу,
– розповів один з лідерів захисту Куропати Павло Северинець.
Правоохоронці затримали 15 осіб, зокрема, опозиціонера Дмитра Дашкевича і Павла Северинця, активістів Ніну Багінську, Філіпа Шаврова, Дениса Урбановича.
Всі 70 хрестів, які ми поставили, знесені. О десятій годині було вже все знесено й винесено. Я думаю, що працювали вночі. Весь район оточений міліцією,
– розповів активіст Свободі Дашкевич.
Поліція нікого не пускає на територію Куропати. На Заславської трасі стоїть величезна машина, в яку завантажують демонтовані хрести. Номери обмотані ганчіркою, що є порушенням правил дорожнього руху. Видно тільки, що вони зареєстровані в Мінській області.
Вивезення хрестів
Координатор ініціативи "За порятунок меморіалу Куропати" Анна Шапутько стверджує, що такі дії є глобальним злочином, який стався на очах всього білоруського суспільства.
Демонтування хрестів в Куропатах
Шапутько додала, що здивована тим, як легко чиновники, які говорять, що ходять до церкви, взяли і виконали наказ. Ніякого громадського обговорення щодо знесення хрестів, не було.
Що таке Куропати?Це урочище під Мінськом, де в 1937-1941 роках карателі НКВС розстрілювали, за різними підрахунками, від 40 до 200 тисяч людей.
У квітні–травні 1988 року в лісовому масиві Куропати були знайдені останки людей. В процесі розслідування, як підтверджено в інформаційному повідомленні Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, встановлено, що у 1937–1941 роках співробітники НКВС УРСР розстрілювали репресованих жителів республіки.
При огляді лісового масиву виявлено, що на території близько 30 гектарів розташовано 510 поховань. В ході ексгумації перевірено вісім поховань і в шести з них виявлено кісткові останки людей, одяг та інші особисті речі загиблих.
Для вшанування пам'яті жертв встановили хрести та інші меморіальні знаки з написами.