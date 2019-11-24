В Беларуси задержали главного редактора издания: коллеги говорят мести Лукашенко

Главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова задержали в поезде Брест – Варшава на границе. Его подозревают в хранении наркотиков.

Журналиста задержали еще 21 ноября, с тех пор он находится в изоляторе временного содержания Бреста, сообщает издание TUT.BY.

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В понедельник, 25 ноября, пройдут 72 часа со дня задержания. После этого журналиста должны или отпустить, или выбрать ему меру пресечения.

Его мать Нина Зуева объяснила белорусской редакции "Радио Свобода", что причиной задержания стало обнаружение в сумке Чуденцов пакета с веществом, похожим на наркотическое. В то время он сам ходил в туалет.

У них дома силовики также провели обыск, обнаружив еще несколько пакетов с неизвестным веществом. Принадлежность этих вещей ее сыну Зуева отрицает.

Коллеги Чуденцова говорят о мести

Автор телеграмм-канала Nexta Степан Путило связывает задержание Чуденцова с тем, что он был соавтором документального фильма "Лукашенко. Уголовные материалы". Его на YouTube по состоянию на сейчас посмотрели почти 1,8 миллиона пользователей.

Чуденцов напрямую не был связан с каналом, но помогал с редактурой и предоставлял консультации.

Издание "Настоящее время" сообщает, что в 90-х Чуденцов работал на государственные медиа, а с 2010 года сменил фамилию и работал на "Русскую службу новостей", а еще позже – на TUT.BY. Уволившись оттуда, основал сайт by24.org.

В МВД страны информацию о задержании журналиста пока не комментируют.