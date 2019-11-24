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      У Білорусі затримали головного редактора видання: колеги кажуть про помсту Лукашенка

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      У Білорусі затримали журналіста Чуденцова, колеги кажуть про помсту / Фейсбук-сторінка Володимира Чуденцова

      Головного редактора білоруського видання by24.org Володимира Чуденцова затримали у поїзді Брест – Варшава на кордоні. Його підозрюють у зберіганні наркотиків.

      Журналіста затримали ще 21 листопада, з того часу він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Бреста, повідомляє видання TUT.BY.

      Варто знати: Лукашенко знову піде у президенти, але обіцяє "не триматись посинілими пальцями"

      У понеділок, 25 листопада, минуть 72 години від дня затримання. Після цього журналіста мають або відпустити, або обрати йому запобіжний захід.

      Його мати Ніна Зуєва пояснила білоруській редакції "Радіо Свобода", що причиною затримання стало виявлення у сумці Чуденцова пакета з речовиною, схожою на наркотичну. У той час він сам ходив до вбиральні.

      У них вдома силовики також провели обшук, виявивши ще кілька пакетів з невідомою речовиною. Належність цих речей її сину Зуєва заперечує.

      Колеги Чуденцова кажуть про помсту

      Автор телеграм-каналу Nexta Степан Путило пов’язує затримання Чуденцова з тим, що він був співавтором документального фільму "Лукашенко. Кримінальні матеріали". Його на YouTube станом на зараз переглянули майже 1,8 мільйона користувачів.

      Чуденцов напряму не був пов’язаний з каналом, але допомагав з редактурою та надавав консультації.

      Видання "Настоящее время" повідомляє, що у 90-х Чуденцов працював на державні медіа, а з 2010 змінив прізвище і працював на "Російську службу новин", а ще пізніше – на TUT.BY. Звільнившись звідти, заснував сайт by24.org.

      У МВС країни інформацію про затримання журналіста поки не коментують.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко ЗМІ Журналісти
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