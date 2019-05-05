В Бельгии в начале мая выпал снег: фото и видео
В субботу, 4 мая, в южных регионах Бельгии выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигала 7-10 сантиметров.
Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает RTBF.
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Кое-где снег не таял, образовав покров до 7-10 сантиметров.
Некоторые деревья не выдержали налипания снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.
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Осадки принес циклон с севера. Температура снизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться и в воскресенье.
Снег в Бельгии в мае не является аномалией. В частности, в 2013 году снег в гористой местности выпадал 24 мая. А 7 мая снег падал в Брюсселе – правда, это было в далеком 1902 году.