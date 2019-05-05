В Бельгии в начале мая выпал снег: фото и видео

В субботу, 4 мая, в южных регионах Бельгии выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигала 7-10 сантиметров.

Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает RTBF.

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Кое-где снег не таял, образовав покров до 7-10 сантиметров.

Некоторые деревья не выдержали налипания снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

Фото и видео пользователь соцсетей:

️| Niet alleen in Zuid-Limburg werd het vandaag wit! Felle hagelbuien zorgde ervoor dat ook in de lagere delen van Nederland het landschap af en toe winters aandeed. En die buien, met ook hagel, zijn nog steeds aanwezig! Dus hou die https://t.co/4Rz2FHjIbp in de gaten! pic.twitter.com/Kx0ze8cfq6 — Buienradar (@BuienRadarNL) 4 травня 2019 р.

Je ziet het goed: dit sneeuwtapijt ligt in mei in ons land. https://t.co/G9ZU8jJew8 pic.twitter.com/U1TmZpKak9 — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 4 травня 2019 р.

In de Belgische Hoge Venen ligt momenteel een laag sneeuw van 7 cm in Balen vlakbij de N68. De foto is genomen door mijn collega Philippe Schambergen van @BuienRadarNL ️️ pic.twitter.com/n0kWr5dNZU — Ed Aldus | Weerman (@EdAldus) 4 травня 2019 р.

Осадки принес циклон с севера. Температура снизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться и в воскресенье.

Снег в Бельгии в мае не является аномалией. В частности, в 2013 году снег в гористой местности выпадал 24 мая. А 7 мая снег падал в Брюсселе – правда, это было в далеком 1902 году.