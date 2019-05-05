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      В Бельгии в начале мая выпал снег: фото и видео

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      Снег в Бельгии
      Снег в Бельгии / Фото из открытых источников

      В субботу, 4 мая, в южных регионах Бельгии выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигала 7-10 сантиметров.

      Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает RTBF.

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      Кое-где снег не таял, образовав покров до 7-10 сантиметров.

      Некоторые деревья не выдержали налипания снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

      Фото и видео пользователь соцсетей:

      Осадки принес циклон с севера. Температура снизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться и в воскресенье.

      Снег в Бельгии в мае не является аномалией. В частности, в 2013 году снег в гористой местности выпадал 24 мая. А 7 мая снег падал в Брюсселе – правда, это было в далеком 1902 году.

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Бельгия
      Источник: 24 канал
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