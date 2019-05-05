У Бельгії на початку травня випав сніг: фото та відео
У суботу, 4 травня, у південних регіонах Бельгії випав сніг. Товщина снігової шапки місцями сягала 7-10 сантиметрів.
Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни, повідомляє RTBF.
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Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7-10 сантиметрів.
Деякі дерева не витримали налипання снігу, тому рятувальникам додалося роботи через негоду.
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Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла. Синоптики попереджають: складні погодні умови зберігатимуться і у неділю.
Сніг у Бельгії в травні не є аномалією. Зокрема у 2013 році сніг в гористій місцевості випадав 24 травня. А 7 травня сніг падав у Брюсселі – щоправда, це було в далекому 1902 році.