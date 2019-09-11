В Белом доме нашли замену Болтону

10 сентября Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Как отметил президент США в твиттере, он не соглашался с ним по многим вопросам, "как и другие работники администрации".

Представитель администрации Белого дома Хоган Хидли заявил, что временно исполнять обязанности Болтона будет Чарльз Каппермен. Ранее он работал заместителем Джона Болтона.

Как сообщает "The New York Times", Дональд Трамп часто получал информацию о текущем состоянии дел национальной безопасности именно от Чарльза Каппермена, а не от Джона Болтона. Как отмечал президент США, он хочет общаться с человеком, "который знает свое дело".

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Однако рассчитывать на дальнейшее постоянное назначение Каппермен вряд ли сможет. Ведь он входит в круг близких советников Джона Болтона.

Чем известен Чарльз Капперман?Чарльзу Каппермену 68 лет, он является членом Республиканской партии, заместителем советника президента по нацбезопасности начал работать с января 2019 года. Он начал свою карьеру в области обороны еще в 70 годах, был в составе администрации Джона Рейгана в 1980-х годах. Является давним знакомым Джона Болтона – сотрудничал с ним как его советник более 30 лет. В 2015 году они вместе основали Фонд американской безопасности и свободы, целью которого является защита интересов национальной безопасности США.