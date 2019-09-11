У Білому домі знайшли заміну Болтону

10 вересня Дональд Трамп звільнив свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона. Як зазначив президент США у твітері, він не погоджувався з ним у багатьох питаннях, "як і інші працівники адміністрації".

Представник адміністрації Білого дому Хоган Хідлі заявив, що тимчасово виконувати обов’язки Болтона буде Чарльз Каппермен. Попередньо він працював заступником Джона Болтона.

Як повідомляє "The New York Times", Дональд Трамп часто отримував інформацію про поточний стан справ національної безпеки саме від Чарльза Каппермена, а не від Джона Болтона. Як зазначав президент США, він хоче спілкуватись з людиною, "яка знається на своїй справі".

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Проте розраховувати на подальше постійне призначення Каппермен навряд чи зможе. Адже він входить до кола близьких радників Джона Болтона.

Чим відомий Чарльз Капперман? Чарльзу Каппермену 68 років, він є членом Республіканської партії, заступником радника президента з нацбезпеки почав працювати з січня 2019 року. Він розпочав свою кар’єру у галузі оборони ще у 70 роках, був у складі адміністрації Джона Рейгана у 1980-х роках. Є давнім знайомим Джона Болтона – співпрацював із ним як його радник понад 30 років. У 2015 році вони разом заснували Фонд американської безпеки та свободи, метою якого є захист інтересів національної безпеки США.