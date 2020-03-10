В Белом доме признали, что Трамп не проходил тест на коронавирус
В Белом доме сообщили, что проверять на коронавирус действующего американского президента Дональда Трампа пока нет необходимости. Такое заявление прозвучало после общения хозяина Белого дома с двумя конгрессменами, которые сейчас находятся в самоизоляции.
Как говорится в официальном заявлении Белого дома, которое обнародовала его пресс-секретарь Стефани Гришэм, Трамп не проходил тестирование на коронавирус COVID-19, потому что у него не было длительных контактов с зараженными, передает CNN.
К теме! Масштабный фестиваль Coachella 2020 перенесли из-за вспышки коронавируса, – СМИ
И никаких симптомов у него тоже нет. Президент Трамп по-прежнему чувствует себя хорошо, и его врач внимательно за ним следит,
– подчеркнула Гришэм.
В Белом доме подчеркивают, что решение относительно базовых тестов врач принимает на основании симптомов и истории влияния возможного заражения на пациента.
Что предшествовало этим событиям
Два представителя Республиканской партии в Конгрессе Даг Коллинз и Мэтт Гетц объявили, что будут находиться в самоизоляции.
Дело в том, что они во время недавней конференции политических консерваторов тесно контактировали с лицом, у которого обнаружили коронавирус.
Впоследствии Коллинз жал руку Трампу. А Гетц ехал вместе с президентом США в одном лимузине.
К слову, на вышеупомянутой конференции также был сенатор от Техаса Тед Круз. Он также решил остаться на следующие 5-6 дней в собственном доме в Техасе на самоизоляции.
В целом в США коронавирусом заразились более 500 человек. Случаи заражения фиксировали в 33 штатах. В то же время от заболевания умер по меньшей мере 21 человек.
Обратите внимание! В США на лайнере Grand Princess вспышка коронавируса: на борту 49 украинцев
Главное о Covid-19
- По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
- Коронавирус впервые обнаружили в Китае в провинции Хубэй. Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года.
- Впоследствии коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.
- В остальном мире, кроме Китая, больше всего от коронавируса страдают в Южной Корее и Иране.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
- Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.