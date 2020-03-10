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      У Білому домі визнали, що Трамп не проходив тест на коронавірус

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп / Getty images

      У Білому домі повідомили, що перевіряти на коронавірус чинного американського президента Дональда Трампа наразі немає необхідності. Така заява пролунала після спілкування господаря Білого дому з двома конгресменами, які зараз перебувають на самоізоляції.

      Як мовиться у офіційній заяві Білого дому, яку оприлюднила його речниця Стефані Грішем, Трамп не проходив тестування на коронавірус COVID-19, тому що у нього не було довготривалих контактів із зараженими, передає CNN.

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      І жодних симптомів у нього теж немає. Президент Трамп і раніше почувається, і його лікар уважно за ним стежить,
      – наголосила Грішем.

      У Білому домі підкреслюють, що рішення щодо базових тестів лікар ухвалює на підставі симптомів і історії впливу імовірного зараження на пацієнта.

      Що передувало цим подіям

      Два представники Республіканської партії в Конгресі Даг Колінз і Метт Гетц оголосили, що перебуватимуть у самоізоляції.

      Річ у тім, що вони під час нещодавньої конференції політичних консерваторів тісно констатували з особою, в якої виявили коронавірус.

      Згодом Коллінз тиснув руку Трампові. А Гетц їхав разом із президентом США в одному лімузині.

      До слова, на вищезазначеній конференції також був сенатор від Техасу Тед Круз. Він також вирішив залишитися на наступні 5-6 днів у власному будинку в Техасі на самоізоляці.

      Загалом у США коронавірусом заразилися понад 500 осіб. Випадки зараження фіксували у 33 штатах. Водночас від захворювання померла щонайменше 21 людина.  

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      Головне про Covid-19

      • Станом на 10 березня на коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
      • Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей. Більшість захворювань припало на січень 2020 року.
      • Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
      • У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
      • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

      Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини США Дональд Трамп
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