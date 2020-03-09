В бензовоза в Сирии отказали тормоза, жертвами стали 99 человек: фото

В Сирии на трассе Дамаск – Хомс в бенозовоза отказали тормоза, водитель потерял управление и снес на своем пути два пассажирских автобуса и 15 легковых авто. В результате трагедии погибли 32 человек, а еще 77 человек получили различные степени травм.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, сообщает местное издание SANA .

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Информацию о том, что причиной аварии стала именно неисправность тормозов бензовоза, подтвердил министр внутренних дел Халид Ар-Рахмун.

Из-за этого водитель потерял контроль над грузовиком и столкнулся с 17 другими автомобилями, из которых 2 – пассажирские автобусы.

На опубликованных с места трагедии кадрах заметно, что от большинства автомобилей, которые стали участниками катастрофы, буквально ничего не осталось. У многих людей даже не было шансов выжить.

Автокатастрофа с участием бензовоза в Сирии: смотрите фото Russia News