В бензовоза в Сирии отказали тормоза, жертвами стали 99 человек: фото
В Сирии на трассе Дамаск – Хомс в бенозовоза отказали тормоза, водитель потерял управление и снес на своем пути два пассажирских автобуса и 15 легковых авто. В результате трагедии погибли 32 человек, а еще 77 человек получили различные степени травм.
Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, сообщает местное издание SANA .
К слову Девять футболистов погибли в аварии, среди них и кузен игрока "Ливерпуля"
Информацию о том, что причиной аварии стала именно неисправность тормозов бензовоза, подтвердил министр внутренних дел Халид Ар-Рахмун.
Из-за этого водитель потерял контроль над грузовиком и столкнулся с 17 другими автомобилями, из которых 2 – пассажирские автобусы.
На опубликованных с места трагедии кадрах заметно, что от большинства автомобилей, которые стали участниками катастрофы, буквально ничего не осталось. У многих людей даже не было шансов выжить.
Автокатастрофа с участием бензовоза в Сирии: смотрите фото Russia News
Трасса Дамаск – Хомс: карта
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