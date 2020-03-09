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      У бензовоза в Сирії відмовили гальма, жертвами стали 99 людей: фото

      - Читать новость на русском
      Внаслідок ДТП з бензовозом у Сирії загинули 32 людей / russian.news.cn

      У Сирії на трасі Дамаск – Хомс у бенозовоза відмовили гальма, водій втратив кермування і зніс на своєму шляху два пасажирські автобуси і 15 легкових авто. Внаслідок трагедії загинули 32 людей, а ще 77 людей отримали різні ступені травм.

      Трагедія трапилася у неділю, 8 березня, повідомляє місцеве видання SANA.

      До слова Дев'ять футболістів загинули в аварії, серед них і кузен гравця "Ліверпуля"

      Інформацію про те, що причиною аварії стала саме несправність гальм бензовоза, підтвердив міністр внутрішніх справ Халід Ар-Рахмун.

      Через це водій втратив контроль за вантажівкою та зіштовхнувся з 17 іншими автомобілями, з яких 2 – пасажирські автобуси.

      На опублікованих з місця трагедії кадрах помітно, що від більшості автомобілів, які стали учасниками катастрофи, буквально нічого не залишилося. У багатьох людей навіть не було шансів вижити.

      Автокатастрофа за участі бензовоза у Сирії: дивіться фото Russia News

      Траса Дамаск – Хомс: карта

       

      У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
      8 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертви Близький Схід Аварії та ДТП
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