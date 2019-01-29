В Бердянске произошла масштабная авария на коллекторе: город парализовало

В Бердянске, что в Запорожской области, произошла авария на стоковом коллекторе "Бердянскводоканал". Для ликвидации проблемы в городе частично отключили водоснабжение и закрыли школы.

Обвал на магистральном канализационном коллекторе произошел в четырех местах 27 января в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора. Он транспортирует до 80% стоков города. Ввели коллектор в эксплуатацию в 2002 году.

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Пока продолжаются ремонтные работы, спасатели оказывают помощь населению – подвозят техническую воду в районы, где воду полностью перекрыли. В частности, водой обеспечивают и Бердянское территориальное медицинское объединение, гериатрический пансионат и две котельные Бердянского предприятия тепловых сетей.

А вот школы и детские сады временно закрыли. Всего на вынужденных каникулах оказались 12 учебных заведений, 5 садов и 1 больница.