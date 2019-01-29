У Бердянську сталася масштабна аварія на колекторі: місто паралізувало

У Бердянську, що у Запорізькій області, сталася аварія на стічному колекторі "Бердянськводоканалу". До ліквідації проблеми у місті частково відключили водопостачання і закрили школи.

Обвал на магістральному каналізаційному колекторі стався у чотирьох місцях 27 січня внаслідок газової корозії верхнього склепіння колектора. Він транспортує до 80% стоків міста. Ввели колектор в експлуатацію у 2002 році.

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Поки тривають ремонтні роботи, рятувальники надають допомогу населенню – підвозять технічну воду у райони, де воду повністю перекрили. Зокрема, водою забезпечують і Бердянське територіальне медичне об’єднання, геріатричний пансіонат і дві котельні Бердянського підприємства теплових мереж.

А от школи і дитячі садки тимчасово закрили. Загалом на вимушених канікулах опинилися 12 навчальних закладів, 5 садків і 1 лікарня.