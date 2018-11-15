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      В Берлине полиция перекрыла территорию посольства РФ из-за подозрительного предмета

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      Посольство РФ в Берлине
      Посольство РФ в Берлине / Фото из открытых источников

      15 ноября вечером немецкая полиция перекрыла территорию возле посольства РФ в Берлине после того, как в припаркованном неподалеку автомобиле обнаружили подозрительный предмет.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      В Берлине полиция завершила операцию на улице Унтер-ден-Линден рядом с посольством Российской Федерации. Подозрительный предмет, из-за которого на несколько часов перекрыли улицу, оказался безопасным.

      Нам поступили сведения о потенциально опасном предмете на сидении автомобиля, припаркованном рядом. Наши специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы нет,
      – сказал представитель полиции.

      В среду 14 ноября немецкое информационное агентство DPA сообщило, что правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске.

      ​Посольство РФ у Берліні
      Посольство РФ в Берлине

      В посольстве РФ заявили, что, по предварительным данным владелец автомобиля, предположительно, гражданин Польши, остановил автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства.

      Выйдя из машины, он пытался зайти на территорию учреждения с просьбой предоставить ему защиту. Полицейские, дежурившие неподалеку, задержали его. Существует вероятность, что он психически больной,
      – сообщили в пресс-службе посольства.

      Теги: Полиция Новости России
      Источник: 24 Канал
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