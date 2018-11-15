В Берлине полиция перекрыла территорию посольства РФ из-за подозрительного предмета

15 ноября вечером немецкая полиция перекрыла территорию возле посольства РФ в Берлине после того, как в припаркованном неподалеку автомобиле обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщает ТАСС.

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В Берлине полиция завершила операцию на улице Унтер-ден-Линден рядом с посольством Российской Федерации. Подозрительный предмет, из-за которого на несколько часов перекрыли улицу, оказался безопасным.

Нам поступили сведения о потенциально опасном предмете на сидении автомобиля, припаркованном рядом. Наши специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы нет,

– сказал представитель полиции.

В среду 14 ноября немецкое информационное агентство DPA сообщило, что правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске.



Посольство РФ в Берлине

В посольстве РФ заявили, что, по предварительным данным владелец автомобиля, предположительно, гражданин Польши, остановил автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства.

Выйдя из машины, он пытался зайти на территорию учреждения с просьбой предоставить ему защиту. Полицейские, дежурившие неподалеку, задержали его. Существует вероятность, что он психически больной,

– сообщили в пресс-службе посольства.