В Берлине полиция перекрыла территорию посольства РФ из-за подозрительного предмета
15 ноября вечером немецкая полиция перекрыла территорию возле посольства РФ в Берлине после того, как в припаркованном неподалеку автомобиле обнаружили подозрительный предмет.
Об этом сообщает ТАСС.
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В Берлине полиция завершила операцию на улице Унтер-ден-Линден рядом с посольством Российской Федерации. Подозрительный предмет, из-за которого на несколько часов перекрыли улицу, оказался безопасным.
Нам поступили сведения о потенциально опасном предмете на сидении автомобиля, припаркованном рядом. Наши специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы нет,
– сказал представитель полиции.
В среду 14 ноября немецкое информационное агентство DPA сообщило, что правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске.
Посольство РФ в Берлине
В посольстве РФ заявили, что, по предварительным данным владелец автомобиля, предположительно, гражданин Польши, остановил автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства.
Выйдя из машины, он пытался зайти на территорию учреждения с просьбой предоставить ему защиту. Полицейские, дежурившие неподалеку, задержали его. Существует вероятность, что он психически больной,
– сообщили в пресс-службе посольства.