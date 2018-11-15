У Берліні поліція перекрила територію посольства РФ через підозрілий предмет

15 листопада ввечері німецька поліція перекрила територію біля посольства РФ у Берліні після того, як у припаркованому неподалік автомобілі виявили підозрілий предмет.

Про це повідомляє ТАСС.

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У Берліні поліція завершила операцію на вулиці Унтер-ден-Лінден поруч с посольством Російської Федерації. Підозрілий предмет, через який на кілька годин перекрили вулицю, виявився безпечним.

Нам надійшли відомості про потенційно небезпечний предмет на сидінні автомобіля, що припаркований поруч. Наші фахівці прийшли до висновку, що ніякої загрози немає,

– сказав представник поліції.

У середу 14 листопада німецьке інформаційне агентство DPA повідомило, що правоохоронці затримали чоловіка, який знаходився у розшуку.



Посольство РФ у Берліні

У посольстві РФ заявили, що, за попередніми даними власник автомобіля, імовірно, громадянин Польщі, зупинив автомобіль з польськими номерами навпроти воріт посольства.

Вийшовши з машини, він намагався зайти на територію установи з проханням надати йому захист. Поліціянти, що чергували неподалік, затримали його. Існує ймовірність, що він психічно хворий,

– повідомили у прес-службі посольства.